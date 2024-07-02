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Агент полузащитника «Краснодара» Ленини ответил на вопрос о будущем футболиста

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Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, ответил на вопрос о будущем футболиста из сборной Кабо-Верде.

«Кевин пока остается в «Краснодаре», у него контракт», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ленини перешел в «Краснодар» в сентябре 2022 года из португальского «Шавиша» за один миллион евро, подписав контракт до лета 2025 года. В сезоне-2023/24 футболист провел 20 матчей за «быков» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кевин Ленини
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