«Химки» и «Велес» сыграли вничью в товарищеском матче

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«Химки» сыграли вничью с «Велесом» в товарищеском матче — 0:0. Встреча проходила в учебно-тренировочном центре «Кратово».

На 7-й минуте пенальти не реализовал игрок «Велеса» Чингиз Магомадов.

2 июля «Химки» проведут товарищеский матч с тульским «Арсеналом».

Сезон-2024/25 РПЛ подмосковный клуб начнет матчем с махачкалинским «Динамо» 21 июля.