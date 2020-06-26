Клубы РПЛ могут запереть на базах до конца сезона
11:55
По информации «СЭ», все клубы Тинькофф РПЛ могут обязать до конца нынешнего чемпионата жить на своих базах.
Такая мера может быть принята, чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусом. Напомним, ранее положительные тесты на Covid-19 были выявлены у игроков «Ростова», «Динамо», «Оренбурга» и футболиста «Уфы».
Результаты опроса
проголосовало: 3602Все опросы
Что делать с матчем «Оренбург» — «Краснодар»?
Присудить «Оренбургу» поражение со счетом 0:3
24.2%
Пусть «Оренбург» играет детьми
24.3%
Перенести матч хоть куда-нибудь
27.7%
Ничего не делать — Роспотребнадзор выручит
23.8%
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...