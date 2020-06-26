Клубы РПЛ могут запереть на базах до конца сезона

По информации «СЭ», все клубы Тинькофф РПЛ могут обязать до конца нынешнего чемпионата жить на своих базах.

Такая мера может быть принята, чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусом. Напомним, ранее положительные тесты на Covid-19 были выявлены у игроков «Ростова», «Динамо», «Оренбурга» и футболиста «Уфы».