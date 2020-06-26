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Клубы РПЛ могут запереть на базах до конца сезона

11:55
&quot;Локомотив&quot; ранее уже закрыл игроков на базе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
&quot;Локомотив&quot; ранее уже закрыл игроков на базе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», все клубы Тинькофф РПЛ могут обязать до конца нынешнего чемпионата жить на своих базах.

Такая мера может быть принята, чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусом. Напомним, ранее положительные тесты на Covid-19 были выявлены у игроков «Ростова», «Динамо», «Оренбурга» и футболиста «Уфы».

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