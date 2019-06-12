Клубы из России интересуются защитником сборной Туниса

Защитник "Гента"​ Дилан Бронн интересен клубам из России, утверждает madeinfoot.com. Также за 23-летним игроком следят "Бетис", "Севилья", "Фиорентина" и "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне). Контракт игрока сборной Туниса с "Гентом" рассчитан до лета 2021 года.

В прошедшем сезоне Бронн провел 33 матча за клуб, в которых забил 8 голов. Его трансферная стоимость составляет 7 миллионов евро.

Добавим, что за сборную Туниса он провел 11 матчей и забил 1 гол (на чемпионате мира в России в матче против Бельгии).