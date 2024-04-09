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9 апреля, 23:45

«РБ Спорт»: защитник «Динамо» Даса входит в сферу интересов клубов из Израиля и ОАЭ

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Фланговый защитник «Динамо» Эли Даса может покинуть московский клуб по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в подписании 31-летнего футболиста заинтересован «Маккаби» из Тель-Авива, готовый предложить ему долгосрочный контракт. При этом на игрока претендует клуб из Дубая. Сам защитник рассчитывает остаться в московской команде.

Даса перешел в «Динамо» осенью 2022 года. Всего за бело-голубых он провел 46 матчей, отличившись 3 результативными передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: «РБ Спорт»
Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
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12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
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Ахмат – Балтика
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Краснодар – Зенит
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Оренбург – Пари НН
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