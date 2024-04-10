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Сегодня, 08:00

В «Маккаби» назвали спекуляцией новость о возможном интересе к защитнику «Динамо» Дасе

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Маккаби» из Тель-Авива ответили на вопрос «СЭ», что израильский клуб в ближайшее время может предложить контракт защитнику «Динамо» Эли Дасе.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что клуб из Израиля пристально следит за ситуацией 31-летнего защитника с «Динамо».

«Клуб следит за Эли Дасой и скоро предложит ему долгосрочный контракт? Мы не реагируем на слухи и спекуляции прессы», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В текущем сезоне Даса провел 16 матчей в составе «Динамо», сделал 1 результативную голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

Эли Даса
Футбол
БК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Динамо (Москва)
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«РБ Спорт»: защитник «Динамо» Даса входит в сферу интересов клубов из Израиля и ОАЭ

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
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Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
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 - : -
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Спартак

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