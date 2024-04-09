Агент Боржеса заявил, что игрок всем доволен в «Краснодаре»

Футбольный агент Хелсил Роберто Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Хочет ли мой клиент вернуться в «Карабах»? Мне нечего сказать по этому поводу. Кади всем доволен в «Краснодаре», — приводит слова агента Metaratings.ru.

В текущем сезоне Боржес сыграл 26 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Бразилец играл в «Карабахе» с июля 2021 года по январь 2023 года.