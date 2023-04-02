Тренер «Торпедо» Клотет: «Московское метро меня шокировало!»

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет рассказал о своих первых днях пребывания в Москве.

«Я уже успел обойти всю Красную площадь. Понравился район рядом с ней, где много магазинов и ресторанов. Очень люблю там гулять. Также видел Большой театр и спускался в метро. Метро меня шокировало! В центре оно очень красивое и отлично сконструировано под землей, поразили расстояния и глубина метро. Я еще удивился, когда мне рассказали, что есть более глубокие станции. Москву трудно не полюбить, это очень красивый город», — приводит слова Клотета «РИА Новости».

«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Ранее Клотет тренировал «Брешию», «СПАЛ» и «Бирмингем».