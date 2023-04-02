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Сегодня, 10:45

Байрамян рассказал о том, знал ли о приглашении Карпина в сборную Армении

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, знал ли о приглашении Валерия Карпина в сборную Армении.

— Карпин ведь и сборную Армении этой зимой мог возглавить. Не вы ли контакты помогали налаживать? Как вы относились к такой перспективе, и почему не получилось?

— Я только от прессы слышал, что Валерий Георгиевич может возглавить сборную Армении. В шуточной форме сказал ему: «Был бы рад вас там видеть!» Посмеялись, но это никак не обсуждалось.

Осенью 2022 года в интервью «СЭ» Валерий Карпин подтвердил информацию о переговорах со сборной Армении.

5 ноября РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду России в июле 2021 года.

Полное интервью с Хореном Байрамяном читайте на сайте «СЭ»

Валерий Карпин
Хорен Байрамян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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