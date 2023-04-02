Байрамян рассказал о том, знал ли о приглашении Карпина в сборную Армении

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, знал ли о приглашении Валерия Карпина в сборную Армении.

— Карпин ведь и сборную Армении этой зимой мог возглавить. Не вы ли контакты помогали налаживать? Как вы относились к такой перспективе, и почему не получилось?

— Я только от прессы слышал, что Валерий Георгиевич может возглавить сборную Армении. В шуточной форме сказал ему: «Был бы рад вас там видеть!» Посмеялись, но это никак не обсуждалось.

Осенью 2022 года в интервью «СЭ» Валерий Карпин подтвердил информацию о переговорах со сборной Армении.

5 ноября РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду России в июле 2021 года.

Полное интервью с Хореном Байрамяном читайте на сайте «СЭ»