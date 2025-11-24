CIES признал Кисляка самым дорогим игроком РПЛ, его стоимость оценили в 38-45 миллионов евро

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк возглавил рейтинг самых дорогих игроков клубов РПЛ, опубликованный Международным центром спортивных исследований (CIES).

Стоимость 20-летнего футболиста, по версии CIES, составляет 38-45 миллионов евро.

На втором месте в рейтинге расположился полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (37-43 миллиона евро), на третьем — форвард «Зенита» Педро (25-29 миллионов евро).

Кисляк дебютировал за основную команду ЦСКА в 2023 году. В сезоне-2025/26 на его счету 24 матча во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В 2025 году вместе с армейцами завоевал Кубок и Суперкубок России.