Карпин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна: «С ним ушла целая эпоха»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Никиты Симоняна.

«Никита Палыч был великим человеком. Мне посчастливилось работать и общаться с ним. Мы часто виделись и разговаривали о футболе. Казалось, что так было всегда и будет еще долгое время. Вчера же вместе с ним ушла целая эпоха. Это большая потеря не только для футбола, но и для всей страны. Никита Павлович был примером профессионализма, мудрости и благородства. Мои соболезнования родным! Светлая память», — написал Карпин в своем Telegram-канале.

Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.

В качестве футболиста Симонян выступал за «Динамо» из Сухуми, московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР и дважды выиграл Кубок страны. В составе сборной СССР в 1956 году Симонян выиграл Олимпиаду Мельбурне.

После завершения карьеры футболиста Симонян тренировал «Спартак», одесский «Черноморец», сборную СССР и ереванский «Арарат», который под его руководством стал чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР в 1973 году.

С московским клубом Симонян дважды выиграл чемпионат СССР (1962, 1969) и трижды победил в Кубке (1963, 1965, 1971).