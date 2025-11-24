Батраков отказался от зарплаты 120 миллионов долларов в Саудовской Аравии

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинев в разговоре с «СЭ» рассказал об интересе к футболисту.

«Какая сейчас цена Батракова? Чем больше, тем лучше. Есть цена, есть голевые действия, есть футбольная инициатива, которую видят селекционеры. Количество команд, которые им интересуются, — больше 10. Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша...120 миллионов долларов в год! 120 миллионов долларов в год! Кто предлагал ему столько? Саудиты. 10 миллионов долларов в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем. Это зарплата уровня Роналду? Кришу 40 лет, а Леше — 20», — сказал Шпинев «СЭ».

В октябре спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил «СЭ», что за 20-летнего россиянина предлагали больше 30 миллионов евро в Саудовской Аравии.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за команду во всех турнирах.