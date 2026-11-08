Кисляк — о поражении ЦСКА от «Краснодара»: «Мы сами подарили сопернику три гола в наши ворота»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» высказался о матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:4).



Игра проходила в Краснодаре 7 ноября.



— Можно ли назвать такой результат случайностью?



— Точно нет, это не случайность. «Краснодар» воспользовался нашими глупыми ошибками — мы сами сопернику подарили первые три гола. Тяжело что-то говорить тут.



— Кордоба буквально смял оборону ЦСКА в этом матче. Готовились как-то персонально к его игре?



— Мы знали, что «Краснодар» часто играет через него, персонально особо не готовились. Индивидуальное мастерство зарешало в этом матче.



«Краснодар» набрал 26 очков и вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА (26 очков) и «Спартак» (26), однако у красно-белых еще один матч в запасе.



В следующем туре «быки» 22 ноября на выезде сыграют против московского «Динамо», а армейцы днем ранее примут «Ахмат».

Кирилл Радченко