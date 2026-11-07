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Артур Гомес — об удалении в матче с «Факелом»: «Первая желтая даже не была фолом»

Артур Гомес — об удалении в матче с «Факелом»: «Первая желтая даже не была фолом»

Алина Савинова

Нападающий московского «Динамо» Артур Гомес прокомментировал удаление в матче 14-го тура чемпионата России с «Факелом».

Игра команд прошла 7 ноября в Воронеже и завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых — гости вырвали победу на 90+1-й минуте.

На 39-й минуте Артур получил желтую карточку за грубую игру против Вячеслава Якимова, а на 43-й главный арбитр Матвей Заика показал форварду «Динамо» вторую желтую карточку за наступ на ногу Бутте Магомедову.

«Насчет моего удаления: первая желтая карточка даже не была фолом; если бы я сказал здесь что-то еще, я бы только еще больше навредил себе. Вторая желтая карточка не требует особых объяснений, я проявил себя сильнее в единоборстве... Поздравляю своих товарищей по команде с их борьбой и решимостью до самого конца... мы продолжаем!» — написал Артур в своих соцсетях.

В РПЛ сезона-2026/27 28-летний нападающий провел 14 матчей и забил 2 гола. «Динамо» (31 очко) возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

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ФК Факел (Воронеж)
Артур Гомес Лоренсо
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
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Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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