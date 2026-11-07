Артур Гомес — об удалении в матче с «Факелом»: «Первая желтая даже не была фолом»

Нападающий московского «Динамо» Артур Гомес прокомментировал удаление в матче 14-го тура чемпионата России с «Факелом».

Игра команд прошла 7 ноября в Воронеже и завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых — гости вырвали победу на 90+1-й минуте.

На 39-й минуте Артур получил желтую карточку за грубую игру против Вячеслава Якимова, а на 43-й главный арбитр Матвей Заика показал форварду «Динамо» вторую желтую карточку за наступ на ногу Бутте Магомедову.

«Насчет моего удаления: первая желтая карточка даже не была фолом; если бы я сказал здесь что-то еще, я бы только еще больше навредил себе. Вторая желтая карточка не требует особых объяснений, я проявил себя сильнее в единоборстве... Поздравляю своих товарищей по команде с их борьбой и решимостью до самого конца... мы продолжаем!» — написал Артур в своих соцсетях.

В РПЛ сезона-2026/27 28-летний нападающий провел 14 матчей и забил 2 гола. «Динамо» (31 очко) возглавляет турнирную таблицу чемпионата.