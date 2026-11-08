«Крылья» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» в 14-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Божин, Чернов, Фернандес, Костанца, Горшков, Столбов, Салтыков, Шитов, Рахманович.

Запасные: Фролов, Песьяков, Лепский, Ороз, Галдамес, Ахметов, Витюгов, Баньяц, Макаров, Чесноков, Рассказов, Мукаилов.

«Оренбург»: Овсянников, Рыбчинский, Ценов, Татаев, Паласиос, Сивис, Болотов, Куль, Пуэбла, Томпсон, Гузина.

Запасные: Дегтев, Ведерников, Хотулев, Лукашов, Касимов, Жуан Силва, Назаренко, Голыбин, Минатулаев, Пыхчеев, Гонсалес, Касаджиков.