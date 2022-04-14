Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ c «Локомотивом».

«Хотелось бы и дальше продолжить побеждать. Ожидания от матча? «Локомотив» — наш ближайший преследователь, конкурент, которого хочется обыграть. Тем более мы выступаем дома, хотим порадовать своих болельщиков. Постараемся в этом матче продлить нашу победную серию», — приводит слова Заики «РБ Спорт».

Матч «Сочи» — «Локомотив» пройдет 17 апреля на стадионе «Фишт». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Сочинский клуб занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 42 очка в 24 матчах. Железнодорожники находятся на шестой позиции (37 очков).

29-летний Заика в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Сочи» 23 матча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.