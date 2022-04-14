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«Сочи» постарается продлить победную серию». Заика — о матче против «Локомотива»

Заика заявил, что «Сочи» постарается обыграть «Локомотив» и продлить победную серию
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ c «Локомотивом».

«Хотелось бы и дальше продолжить побеждать. Ожидания от матча? «Локомотив» — наш ближайший преследователь, конкурент, которого хочется обыграть. Тем более мы выступаем дома, хотим порадовать своих болельщиков. Постараемся в этом матче продлить нашу победную серию», — приводит слова Заики «РБ Спорт».

Матч «Сочи» — «Локомотив» пройдет 17 апреля на стадионе «Фишт». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Сочинский клуб занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 42 очка в 24 матчах. Железнодорожники находятся на шестой позиции (37 очков).

29-летний Заика в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Сочи» 23 матча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-zaika-o-matche-protiv-lokomotiva-postaraemsya-prodlit-pobednuyu-seriyu-sochi/
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4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
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 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
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 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
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 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
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 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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