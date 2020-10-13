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Кирилл Панченко рассказал, почему покинул «Тамбов» спустя два месяца после подписания контракта

15:28
Кирилл Панченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кирилл Панченко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Арсенала» Кирилл Панченко, который ранее покинул «Тамбов», сообщил, что имел договоренность со спортивным директором бывшей команды Павлом Худяковым о возможном уходе из клуба.

— Поменять команду всего через два месяца — довольно необычный шаг.

— Согласен. Но считаю, что был предельно честен с «Тамбовом», моя совесть чиста. Я изначально обозначал в разговоре со спортивным директором Павлом Худяковым, что буду отдавать всего себя на сто процентов, все делать для побед клуба, но все-таки мои футбольные амбиции по-прежнему велики. «Тамбов» находится в стадии становления, «Арсенал» же на другом этапе развития. Туляки в прошлом сезоне попали в еврокубки, это и есть уровень притязаний клуба. А что нынешний сезон начали не слишком удачно, то, мне кажется, это временный спад. Позади только треть дистанции, еще все можно наверстать. С Худяковым была договоренность — меня не будут удерживать, если поступит устраивающее предложение. Это условие было прописано и в контракте. Хотя не скрою, что расставаться с «Тамбовом» было очень сложно.

— Вам ведь там сразу доверили капитанскую повязку — ценили ваши лидерские качества.

— Да, я это чувствовал, и мне это было очень приятно. Как и играть в Саранске — городе, где начиналась моя карьера в высшем дивизионе, где познакомился с супругой Яной и родилась наша старшая дочь Кристина. Благодарен за приглашение Худякову, а тренеру Сергею Первушину за совместную работу. Руководителям удалось собрать отличный коллектив, с которым никому не будет легко. Получал удовольствие от футбола, уходить, повторюсь, было непросто, но все же футбольные амбиции и стабильность «Арсенала» перевесили.

— Худяков не обиделся?

— Нет, мы поняли друг друга. От Павла Борисовича пришло большое сообщение с благодарностью за эти два месяца. Для меня важно быть честным с людьми, я всегда дорожу хорошими отношениями и своим именем. (Константин Алексеев)

Полностью интервью с Панченко читайте — здесь

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