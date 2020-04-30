Кирилл Новиков: «Я бы хотел, чтобы сезон был доигран»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выступил за возобновление сезона в Тинькофф-чемпионате России только при отсутствии риска для здоровья людей.

РПЛ была приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

— РФС уже объявил, что в случае досрочного завершения сезона «Динамо» с шестого места получает путевку в еврокубки. С 15-й строчки поднять команду в Лигу Европы — это было бы красиво. Вы, наверное, за остановку сезона?

— Нет. Я, как и большинство людей из мира футбола, хотел бы довести сезон до логического завершения. Правда, с оговоркой, что это не будут сопровождаться риском для людей. В любом случае самое главное — здоровье. Не стоит думать, что организация матчей — это простая вещь. Приехали, мол, тридцать человек и сыграли. Есть еще работники стадиона, охрана, сотрудники телевидения и т. д. Пока основной очаг эпидемии в Москве, но постепенно вирус, увы, распространяется и в регионах. Посмотрим, что решат власти на этот счет. Если будет гарантия безопасности, то надо, конечно, играть. Хочется довести сезон до конца и занять то место, которое заслуживаем.

— С риском остаться без Лиги Европы?

— Поверьте, я не лукавлю. Чемпионат закончен тогда, когда сыграны все матчи. Что заслужим, то заслужим. Но я уверен в своей команде. Почему мы должны уступить позиции? Наоборот, не исключаю, что сможем подняться еще выше. Еврокубки — то, к чему мы стремились в этом сезоне. Если окажемся в Лиге Европы, то будем стараться представить нашу страну достойно. (Константин Алексеев)

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