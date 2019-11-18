Кирилл Новиков: «Уверен, что «Динамо» будет радовать болельщиков»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, какой футбол он хотел бы видеть в исполнении своей команды.

— Мне нравится атакующий футбол, когда команда владеет мячом, — -сказал Новиков. — Но тут еще важно, где это происходит. А то порой говорят, что у какого-то клуба было преимущество, он 70 процентов времени владел мячом. Но если посмотреть повнимательнее, то увидишь, что все это время центральные защитники перепасовывались между собой. От такого преимущества толку нет. Лучше пусть будет 40 процентов владения, но создать в пять раз больше голевых моментов и провести больше атак. Поэтому все это относительно. Но те, кто следил за моей работой с «молодежкой», видят, что сейчас это самая забивающая команда первенства, которая при этом меньше всех пропускает. За четыре месяца работы нам удалось добиться от ребят того, что мы хотим видеть. Но здесь еще нужно отметить, что мы с этими футболистами работали в академии, так что они мои требования знают давно. И понимают, во что мы хотим играть. Так что было легче. Но игра нашей молодежной команды — это примерно тот футбол, который мы хотим привить главной. Уверен, «Динамо» будет радовать болельщиков (Константин Алексеев).

Полностью интервью Кирилла Новикова — здесь.