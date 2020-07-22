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Кирилл Новиков: «Не смотрим в таблицу — мы хотим порадовать динамовских болельщиков»

22 июля 2020, 18:13
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча заключительного тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга». Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:00 мск.

— Мы играем дома, перед своими болельщиками, — приводит слова Новикова Twitter клуба. — Не смотрим в таблицу — мы хотим порадовать динамовских болельщиков. В прошлом туре дали отдохнуть ряду лидеров. Мы видим игроков на тренировках и уверенно вводили ребят в состав. Не ошиблись

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FCDM_official/status/1285955364412850178

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