Кирилл Новиков: «Не смотрим в таблицу — мы хотим порадовать динамовских болельщиков»
22 июля 2020, 18:13
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча заключительного тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга». Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:00 мск.
— Мы играем дома, перед своими болельщиками, — приводит слова Новикова Twitter клуба. — Не смотрим в таблицу — мы хотим порадовать динамовских болельщиков. В прошлом туре дали отдохнуть ряду лидеров. Мы видим игроков на тренировках и уверенно вводили ребят в состав. Не ошиблись
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FCDM_official/status/1285955364412850178
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