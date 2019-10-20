Кирилл Новиков: «Динамо» было ближе в победе в матче с «Краснодаром»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков после ничьей в матче 13-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:1) заявил, что его команда была ближе к победе.

— В первом тайме у нас не получалась контратакующая игра, мы плохо контролировали мяч, — сказал Новиков в эфире канала «Матч Премьер». — Во втором тайме сделали замечания и играли с большим преимуществом. Двоякое ощущение от игры: хорошо, что прервали серию неудач. Мы были ближе к победе, но не реализовали стопроцентные моменты. В перерыве мы говорили, что не надо бояться самих себя. Затем начали больше прессинговать и во втором тайме полностью переиграли соперника.

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