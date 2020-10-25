Кирилл Комбаров, судя по фото, перенес операцию на колене

Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров в сторис в Instagram опубликовал фото с Мюнхена, где он на костылях благодарит врачей за работу. Скорее всего, речь идет об операции.

К тому же, на правой ноге виден бандаж почти на всю ногу, который используют при операции на колене.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 33-летний защитник провел четыре матча.