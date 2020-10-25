Кирилл Комбаров, судя по фото, перенес операцию на колене
14:07
Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров в сторис в Instagram опубликовал фото с Мюнхена, где он на костылях благодарит врачей за работу. Скорее всего, речь идет об операции.
К тому же, на правой ноге виден бандаж почти на всю ногу, который используют при операции на колене.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 33-летний защитник провел четыре матча.
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