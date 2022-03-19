Гоцук: «У тренера «Спартака» претензии должны быть по другому поводу, но не ко мне точно»

Гоцук считает, что у Ваноли не должно быть претензий к тому, что он стоял за воротами и мешал во время пенальти Промеса

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук объяснил, почему во время пенальти нападающего «Спартака» (1:1) Квинси Промес стоял за воротами.

— Вы знаете, что у тренера «Спартака» претензии к вам из-за того, что вы стояли за воротами и мешали во время пенальти Промеса?

— Мне судья указал, где стоять, я там и стоял. У тренера «Спартака» претензии должны быть по другому поводу, но не ко мне точно.

— По какому?

— Не могу сказать.

— А этот эпизод, который был в подтрибунном помещении, когда стали спрашивать Иванова, что случилось? Кто спрашивал конкретно?

— Мы вышли из раздевалки, стояли Джикия, Соболев. Он конкретно объяснил все, что даже добавить нечего. Коротко, ясно, четко, понятно.

— Футболистов «Спартака» устроили эти объяснения?

— Да, без всяких эмоций. Он достойно объяснил и доходчиво. Никаких всплесков, криков и толканий не было. Все было солидно.