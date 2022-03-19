Цорн назвал ключевым вклад новичков в победу футболистов «Локомотива» над «Ахматом»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:2).

«Тяжелый матч, рад, что игроки показали характер и вырвали победу, — сказал Цорн ТАСС. — Что касается новичков, для глобальных оценок еще не время, однако они хорошо себя проявляют. В матче с «Ахматом» Изидор и Кухта внесли ключевой вклад в победу, показали хорошую реализацию».

По итогам матча «Локомотив» обошел «Ахмат» в турнирной таблице РПЛ, поднявшись на шестое место с 34 очками после 21 игры. «Ахмат» занимает седьмое место, набрав 31 очко в 22 встречах.