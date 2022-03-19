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Защитник «Нижнего Новгорода» о моратории на вылет из РПЛ: «Это не мое дело»

Защитник «Нижнего Новгорода» отказался говорить о возможном моратории на вылет команда из РПЛ
Сергей Федоров
Корреспондент
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Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Со «Спартаком» «Нижний Новгород» набрал четыре очка. Понимаете, почему это происходит? Зарплаты в «Спартаке раз в 5-6 выше.

— Я думаю, раз в 10-12 минимум. Это настрой, на «Спартак» все настраиваются. Мы в принципе играем первый сезон, у нас с настроем проблем вообще быть не должно никогда. У футболистов «Спартака», может быть, уровень мастерства где-то выше, но мы стараемся через работу и трудолюбие тоже добавлять.

— Вы хотите сказать, что у «Спартака» нет трудолюбия?

— У «Спартака», может быть, мотивации меньше, потому что мы видели, как они классно выступали в Лиге Европы и играли от обороны, а вскрывать массированную оборону или действовать всегда первым номером сложнее. Сегодня игра разбилась на отрезки. Мы действовали первым номером в первом тайме очень много. Я бы сказал, что первый тайм остался за «Нижним Новгородом».

— Сейчас много разговоров, стоит ли вводить мораторий навылет команд по итогам того сезона.

— Без комментариев, это не мое дело.

— Вы были бы рады, если бы приняли такое правило?

— Я футболист, у меня впереди еще восемь игр, я буду выходить на каждую как на финал.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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ЦСКА
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21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

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1.59
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П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
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Нижний Новгород 1
Спартак 1
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П2

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1.74

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19%

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ТБ 1.5

15%

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Кирилл Гоцук
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
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 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
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