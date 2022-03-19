Защитник «Нижнего Новгорода» о моратории на вылет из РПЛ: «Это не мое дело»

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Со «Спартаком» «Нижний Новгород» набрал четыре очка. Понимаете, почему это происходит? Зарплаты в «Спартаке раз в 5-6 выше.

— Я думаю, раз в 10-12 минимум. Это настрой, на «Спартак» все настраиваются. Мы в принципе играем первый сезон, у нас с настроем проблем вообще быть не должно никогда. У футболистов «Спартака», может быть, уровень мастерства где-то выше, но мы стараемся через работу и трудолюбие тоже добавлять.

— Вы хотите сказать, что у «Спартака» нет трудолюбия?

— У «Спартака», может быть, мотивации меньше, потому что мы видели, как они классно выступали в Лиге Европы и играли от обороны, а вскрывать массированную оборону или действовать всегда первым номером сложнее. Сегодня игра разбилась на отрезки. Мы действовали первым номером в первом тайме очень много. Я бы сказал, что первый тайм остался за «Нижним Новгородом».

— Сейчас много разговоров, стоит ли вводить мораторий навылет команд по итогам того сезона.

— Без комментариев, это не мое дело.

— Вы были бы рады, если бы приняли такое правило?

— Я футболист, у меня впереди еще восемь игр, я буду выходить на каждую как на финал.