Гендиректор «Химок» заявил об отсутствии задолженностей у клуба

«Химки» погасили все долги в конце 2022 года, заявил генеральный директор клуба Николай Оленев.

В октябре 2022 года Российский футбольный союз (РФС) из-за долгов наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков.

«У нас нет никаких задолженностей. Все долги были в прошлом году закрыты. Никаких проблем нет, все в рабочем режиме — сейчас готовимся к началу нового периода», — приводит слова Оленева ТАСС.

Ранее сообщалось, что долги перед футболистами со стороны подмосковного клуба составляют порядка 150 миллионов рублей.

На зимнюю паузу «Химки» ушли, занимая 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). Команда находится в зоне прямого вылета в первую лигу.