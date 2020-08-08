Кикнадзе не стал отвечать на вопрос болельщика о проблемах с организацией работы с фанатами

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе не стал отвечать на вопрос болельщика команды во время встречи с фанатами по итогам сезона-2019/20.

— Вы повысили стоимость абонементов на 30 процентов, чтобы сделать обогрев на стадионе и убрать сквозняки. Прошел год — это не сделано. Организация выездов: вы сказали: «Точно поможем», ничего не сделано. Единственное, что вы обеспечили — более ранний выход со стадиона. Люди выходят со стадиона на 20-й минуте, — сказал болельщик железнодорожников.

— Вопросов не было, было заявление, — ответил Кикнадзе. — Оно встречено аплодисментами трибун, я тоже его услышал. Я не согласен с тем, что услышал, но на этом точка. Ничего комментировать не буду. (Иван Торопцев)