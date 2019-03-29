Кикнадзе: "Фернандеш сказал, что собирается покинуть "Локомотив" после окончания сезона"

Португальский полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в январе сообщил руководству клуба, что после завершения сезона-2018/19 намерен покинуть команду, на встрече с журналистами сообщил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

Контракт 33-летнего Фернандеша с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2019 года. Португалец выступает за красно-зеленых с 2014 года,.

– С Фернандешем было много разговоров, – рассказал Кикнадзе. – Мы очень высоко ценим качества этого футболиста. Считаем, что его вклад в чемпионство "Локомотива" был огромным, считаем его высокообразованным в футбольном смысле игроком. Но на зимнем сборе в Катаре Ману сказал, что хотел бы после окончания сезона уйти из клуба. Он сказал это честно.

Как вы знаете, в Катаре он получил травму. Там у нас был разговор, он сказал, что, несмотря на это, хотел бы остаться здесь до конца сезона и принести пользу команде. Честно говоря, мы не ожидали его на сборах в Сочи, потому что он проходил курсы восстановления. Он сам позвонил и сказал, что хотел бы присоединиться к команде.

Сейчас он готовится к матчу с "Динамо" (игра состоится 30 марта. – Прим. "СЭ"). Выйдет он или нет – это будет решение Юрия Павловича Семина. Я твердо знаю, что если он хочет играть, то может быть полезным команде. Останется ли он в команде – зависит от того, как он проявит себя в оставшееся время. Контракт Ману заканчивается в середине лета. Поэтому, если это тот Ману, который был в чемпионском сезоне, он точно нам нужен. Если это Ману, который отбывает номер и доигрывает, то, к сожалению, нам придется расставаться.

– Не очень понятно: он сказал, что хочет уйти, но вы сказали, что он может еще остаться.

– Могу прояснить. Последние три года пошатнули мою веру в человечество из-за того, что я оказался погружен внутрь селекционной работы, получил понимание, как происходит подписание игроков. Любое заявление нужно воспринимать не только с точки зрения прямой информации, но и с точки зрения того, что за этим стоит. Вполне возможно, что у Ману на тот момент было предложение.

Никакой официальной информации, что у него есть предложение продолжить карьеру в другом клубе, нет. Но в СМИ было, что он планирует дальше играть в Турции. По имеющимся у нас сведениям, эта информация не подтверждается. Но это не означает, что это неправда.

Нужно жить ближайшей игрой. Надо отдать должное Палычу: он объективный, поддерживающий игроков тренер. Если Фернандеш готов играть и может принести пользу команде, то выйдет на поле и будет играть. (Илья Андреев, Илья Егоров)

Первое интервью Василия Кикнадзе в "Локомотиве". О Семине, Филатове, Смолове, Фернандеше