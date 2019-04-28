Полузащитник "Уфы" Кэтэлин Карп в перерыве раскритиковал работу главного арбитра встречи 26-го тура чемпионата России против "Урала" Михаила Вилкова.

– Судья вышел сонный на весь первый тайм матча с "Уралом". Был 2000 процентный пенальти, а он его не поставил! – сказал Карп в эфире телеканала "Матч Премьер".

Отметим, что Вилков судит третий матч за неделю. Ранее арбитр обслуживал "Оренбург" – "Ростов", "Арсенал" – "Спартак", "Уфа" – "Урал".

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У четырех арбитров по три матча за неделю. Такого в российском футболе еще не случалось!