Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

14 марта, 13:54

Кержаков заявил, что «Зенит» выиграет чемпионат России в шестой раз подряд

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков считает, что питерский клуб выиграет РПЛ в шестой раз подряд.

«Воспользуется ли «Зенит» внутриклубными проблемами конкурентов? «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом. Конкуренты должны думать, чем им воспользоваться. Но я не думаю, что это произойдет в этом сезоне. «Зенит» снова станет чемпионом!» — цитирует Кержакова Legalbet.

После 20 туров РПЛ «Зенит» с 40 очками поднялся на первое место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/kerzhakov-zenit-snova-stanet-chempionom/
Александр Кержаков
РПЛ
ФК Зенит
3
3
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Торонто» в матче НХЛ
Сербские болельщики рассказали, что думают о матче со сборной России
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
«Динамо» горит – 0:3 в серии с «Трактором». Котляревский оформил победный шедевр, а чемпионы «регулярки» в шаге от отпуска
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
«Динамо» проведет товарищеский матч с «Крыльями Советов» 23 марта
Экс-игрок ЦСКА Кузнецов не будет удивлен переходом Чалова в «Зенит»
Экс-вратарь «Ростова» Радич назвал лучшего иностранного игрока в истории РПЛ
Глушенков стал первым игроком с 10 мячами и 10 голевым пасами в РПЛ с начала 2023 года
Чалов: «Как ситуация с продлением контракта с ЦСКА? В процессе»
Корнеев считает суперсделкой переход иранца Риванди в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гайич: «Чалов отказался переходить в «Зенит»? Правильно сделал»

Экс-президент ОКР Жуков считает, что Промес подвел «Спартак»: «Несерьезное поведение для ведущего игрока»

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости