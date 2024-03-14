Кержаков заявил, что «Зенит» выиграет чемпионат России в шестой раз подряд

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков считает, что питерский клуб выиграет РПЛ в шестой раз подряд.

«Воспользуется ли «Зенит» внутриклубными проблемами конкурентов? «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом. Конкуренты должны думать, чем им воспользоваться. Но я не думаю, что это произойдет в этом сезоне. «Зенит» снова станет чемпионом!» — цитирует Кержакова Legalbet.

После 20 туров РПЛ «Зенит» с 40 очками поднялся на первое место в турнирной таблице.