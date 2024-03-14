Экс-президент ОКР Жуков считает, что Промес подвел «Спартак»: «Несерьезное поведение для ведущего игрока»

Экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

— Квинси Промес был задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Ваше мнение по этой истории?

— Странное поведение футболиста, конечно. Мягко говоря, легкомысленное. Конечно, он подвел команду. Оставался в Дубае, когда был под следствием? Понятно, это несерьезное поведение для ведущего игрока команды. Зная, что он и так находится под следствием...

13 марта стало известно, что 32-летнего голландца арестовали в Дубае (ОАЭ). Арест связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.