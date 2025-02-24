Глеб выразил надежду на участие белорусской команды в турнире Лиги легенд на ПМЭФ-2025

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб в разговоре с «СЭ» поддержал инициативу РФС провести турнир на ПМЭФ-2025, посвященный 80-летию Победы, с участием команд-легенд.

«Интересная задумка. Было бы хорошо, если бы и какая-то белорусская команда приняла участие в турнире. Если собрать команду, я тоже буду готов сыграть», — сказал Глеб «СЭ».

Ранее сообщалось, что РФС может провести матчи Лиги легенд в дни проведения ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум состоится 18-21 июня 2025 года.