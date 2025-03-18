Футбол
18 марта, 00:50

Кержаков — о поражении «Зенита» от «Спартака»: «Для меня результат закономерен»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о поражении петербуржцев в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Естественно, у меня как воспитанника ленинградского футбола предпочтения всегда на стороне «Зенита». Но у меня были опасения перед матчем за результат, потому что, анализируя предыдущие матчи, я понимал, что «Спартак» очень опасен, это сильный соперник в борьбе за чемпионство. У них прошла качественная селекция, они углубили состав хорошими футболистами. Первые минуты показали, что команды осторожничали, но «Спартак» выделялся своим желанием на игру, они старались много двигаться без мяча и прессинговали. В принципе то, что я увидел, и тот результат, что был на табло, — все закономерно», — сказал Кержаков в эфире «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Александр Кержаков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
  • МАО

    Этот горбыль явно метит на место Семака. Пшёл вон. иноагент

    18.03.2025

  • shpasic

    может, Семаку ещё и у Мостового учиться?)

    18.03.2025

  • vvi432

    Кержаков рассказал о желании возглавить российский клуб

    18.03.2025

  • Gordon

    Вот нормальный человек и адекватный. Семаку брать пример и учиться, учиться, учиться.

    18.03.2025

  • hant64

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.------------------ Браво, Разин, теперь буду знать, что в СЭ всё же есть хоть один корр, способный написать в одном абзаце трижды слово "очки", обойдясь при этом без дебильных "баллов".

    18.03.2025

    • Кержаков — о бомбардирском рекорде Дзюбы: «Здорово, что Артем продолжает играть и забивать»

    Кержаков рассказал о желании возглавить российский клуб
