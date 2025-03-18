Кержаков — о поражении «Зенита» от «Спартака»: «Для меня результат закономерен»

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о поражении петербуржцев в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Естественно, у меня как воспитанника ленинградского футбола предпочтения всегда на стороне «Зенита». Но у меня были опасения перед матчем за результат, потому что, анализируя предыдущие матчи, я понимал, что «Спартак» очень опасен, это сильный соперник в борьбе за чемпионство. У них прошла качественная селекция, они углубили состав хорошими футболистами. Первые минуты показали, что команды осторожничали, но «Спартак» выделялся своим желанием на игру, они старались много двигаться без мяча и прессинговали. В принципе то, что я увидел, и тот результат, что был на табло, — все закономерно», — сказал Кержаков в эфире «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.