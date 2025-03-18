Кержаков рассказал о желании возглавить российский клуб

Российский тренер Александр Кержаков поделился мнением о своих перспективах работы в российском клубе.

«Я не так много работал в России, у меня был прекрасный отрезок в «Томи», потому что я считаю, что мы проделали огромную работу. У меня был шикарный сезон в Нижнем Новгороде. Был момент насчет «Оренбурга», но руководство клуба выбрало другого тренера. Конечно, в России намного проще и комфортнее, когда ты можешь все объяснить на родном языке. Здорово снова попробовать доказать свою состоятельность в России. Надеюсь, такое предложение мне поступит», — сказал Кержаков в эфире «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

3 сентября пресс-служба «Кайрата» сообщила об отставке российского специалиста с поста главного тренера. Контракт с Александром Кержаковым был расторгнут по соглашению сторон.