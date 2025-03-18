Футбол
18 марта, 00:40

Кержаков — о бомбардирском рекорде Дзюбы: «Здорово, что Артем продолжает играть и забивать»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков прокомментировал тот факт, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба побил его бомбардирский рекорд в российском футболе.

«Ощущения вполне нормальные, спокойные. Я много раз высказывался насчет разных рекордов, в том числе бомбардирских. Для меня это всегда заслуга всей команды, не только того, кого объявляют автором гола. Любой рекорд будет побит. Сейчас настало время, когда Артему Дзюбе удалось это сделать. Здорово, что он продолжает играть и забивать», — сказал Кержаков в эфире «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

9 марта 36-летний Дзюба забил гол в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0), который стал для него 234-м в карьере. Благодаря этому футболист превзошел рекорд Кержакова (233 гола) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Кержаков после этой игры дал комментарий «СЭ», в котором поздравил Дзюбу с достижением.

Александр Кержаков
Артем Дзюба
