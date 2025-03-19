Кержаков: «Спартак» был сильнее «Зенита»

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 21-го тура РПЛ.

«Можно сколько угодно говорить о голах, пенальти, карточках, но «Спартак» был сильнее «Зенита». «Зенит» не показывает чемпионскую игру. Из 16 команд РПЛ лучше всех выглядит «Спартак». Не удивлюсь, если «Зенит» не станет чемпионом в год столетия», — рассказал Кержаков.

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 46 очками после 21-го тура. Далее расположились «Спартак» (43) и «Зенит» (43).