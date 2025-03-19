Футбол
19 марта, 19:43

Кержаков: «Спартак» был сильнее «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 21-го тура РПЛ.

«Можно сколько угодно говорить о голах, пенальти, карточках, но «Спартак» был сильнее «Зенита». «Зенит» не показывает чемпионскую игру. Из 16 команд РПЛ лучше всех выглядит «Спартак». Не удивлюсь, если «Зенит» не станет чемпионом в год столетия», — рассказал Кержаков.

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 46 очками после 21-го тура. Далее расположились «Спартак» (43) и «Зенит» (43).

Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Garryman

    Так а при чем тут адекватность? Три последние игры дома - 1 (одно) очко! Две игры на выезде - 3 очка в игре с аутсайдером. 4 очка в пяти играх - и что тут еще надо говорить?

    20.03.2025

  • Павел Заблоцкий

    отвечу вам так - Счет на табло!!!!!!! А кто сильнее и слабее... Спартак так же тянул время забив Зениту... как и Рубин...

    20.03.2025

  • Павел Заблоцкий

    Быть сильнее и выиграть... не всегда одно и тоже. И Зенит не должен быть сильнее всех во всех матчах тем более на выезде...

    20.03.2025

  • Александр Орлов

    Вот это все тот реальный Зенит -Арщавин, Радимов, Кержаков... а не этот газпромовский зенит -Бариос Соболев, Глушенков, Горшков...

    20.03.2025

  • Serge Pol

    А ты матч то смотрел?Спартак после 30 минуты загнал Рубин за можай.Просто,непруха.А по игре Спартак полностью переиграл Рубин.

    20.03.2025

  • Чего Семаку читать. Ему некогда, он работает.

    19.03.2025

  • Independent forever

    Зенит реально безхребетный какой-то. Краснодар без обоймы, 12-13 человек тянут весь турнир. На их фоне Спартак выглядит главным претендентом на победу. Но... настораживает матч в Казани- совсем не звездные, но нормальные (не трусоватые подопечные Семака) мужики за пол-часа размазали краснобелых. Если бы не полулевый дурацкий пеналь, там и борьбы не было бы.

    19.03.2025

  • Gordon

    В основном. Медведев ибо явно неизлечим, а с Семаком есть надежда.

    19.03.2025

  • FCSM

    Хоть один адекватный питеркий человек нашёлся! Спасибо Александр.

    19.03.2025

  • shpasic

    только Семаку?

    19.03.2025

  • Степочкин

    Ну раз победил, значит был сильнее. Выиграет чемпионат , значит сильнее всех. Сколько уже можно мусолить одно и то же?

    19.03.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Кержак раскидист В один присест: - Коль БОмж не выдаст - Свинья не съест!

    19.03.2025

  • Gordon

    Семаку С.Б. читать 18 раз в день и учиться поведению.

    19.03.2025

    • Кержаков: «Конкретных предложений по работе нет»

    Дзюба: «Готов куда-то уехать ради Лиги чемпионов, но Казахстан не потяну по здоровью»
