Кержаков: «Конкретных предложений по работе нет»

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков рассказал, есть ли у него предложения по работе.

«Конкретных предложений по работе нет. Есть разговоры, но без конкретики.

Мне казалось, что Тюкавин мог побить рекорд по голам за сборную. Мне хотелось бы, чтобы это был Костя, несмотря на травму. Всегда есть смысл россиянам уезжать в более сильные европейские чемпионаты. Например, если это топ-10 чемпионатов Европы, надо ехать. РПЛ не входит в топ-10? На данный момент — да», — рассказал Кержаков.