Кержаков назвал главную проблему молодых футболистов

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» заявил, что среди молодых игроков стало меньше тех, кто искренне любит футбол.

— Проблема в игроках — меньше тех, кто искренне любит футбол и живет футболом, — сказал Кержаков. — У нас не было того, что есть сейчас с точки зрения новых технологий. Мы просто искренне любили футбол. Знали, что благодаря самоотдаче можно добиться всего. Что ты будешь обеспечен всем. Сейчас же я не могу представить, чтобы у меня в 16 лет был бы контракт с одной из ведущих спортивных фирм. Сейчас в 16 лет практически у всех есть агенты и контракты.