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Сегодня, 18:45

Кечинов заявил, что Угальде может приносить «Спартаку» еще больше пользы

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о прогрессе Манфреда Угальде и ближайших перспективах красно-белых.

— Для вас Угальде стал открытием в этом сезоне?

— Да. Если учитывать, что в прошлом сезоне мы ждали от него хотя бы каких-то голевых действий, но ничего не дождались. С приходом Станковича, который в него поверил и стал постоянно ставить его в состав, а потом и Барко, он начал раскрывать свои самые лучшие качества, стал забивать, отдавать.

— У «Спартака» уже четыре подряд победы в чемпионате с общим счетом 13:2. «Быки» еще не проигрывали в этом сезоне. Что нужно сделать «Спартаку», чтобы победить?

 — Выдать свой лучший матч. Жду, что лидеры проявят себя еще убедительнее: Барко, Угальде. Хотя после четырех забитых мячей куда еще лучше? Но Угальде может принести еще больше пользы. Даже не в плане забитых мячей. Он может выполнить еще больший объем работы. Тогда шансы набрать очки в игре с южанами будут хорошие, — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне 22-летний костариканец провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Кечинов
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
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Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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Манфред Угальде

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 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Маркус Вендел

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