Валерий Овчинников: «Если ЦСКА закончит чемпионат на шестом месте, то будет смена власти. И смена тренера»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников рассказал о ситуации в столичном ЦСКА.

«Мне вообще ЦСКА не очень интересен. У них сейчас тренер — очередной наш серб. Кто вообще решил, что это статусный тренер? Рыба гниет с головы. ЦСКА — клуб с колоссальной историей, статусный, но то, что сейчас в нём происходит, уже давно не статусное.

Думаю, если ЦСКА закончит чемпионат на шестом месте, то будет смена власти. И смена тренера, без этого никак. Пришел банк, и эти финансисты загнали ЦСКА за Можай. Почему бы им тогда и футбол за Можай не загнать?» — заявил Овчинников Legalbet.ru.

С нынешнего сезона красно-синих возглавляет сербский тренер Марко Николич. Титульный спонсор клуба и стадиона армейцев — банк ВЭБ. После 16 туров РПЛ ЦСКА занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в активе 27 очков.