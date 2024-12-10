Кечинов: «Спартак» уже стал твердым конкурентом в борьбе за первое место»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«У всех топовых клубов в этом чемпионате идут американские горки: то игра хорошая и результат тоже, а потом идет провал в три — четыре матча. Поэтому не стоит удивляться первому месту южан. Тем более, с «Зенитом» у них равное количество очков. Нельзя не отметить, что «Спартак» уже стал твердым конкурентом в борьбе за первое место. «Динамо» недалеко по очкам, «Локомотив» тоже. Победит тот, кто лучше подготовится к весенней части чемпионата. Кому отдаю предпочтение в гонке за первое место? «Спартаку», естественно. На сегодняшний день «красно-белые» сильнее всех», — цитирует Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Красно-белые ушли на зимнюю паузу в РПЛ на 3-м месте в турнирной таблице с 37 очками.