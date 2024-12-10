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Степашин: «Судьи защищают друг друга, как корпорация»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал судейский скандал в российском футболе.

«Я думаю, если есть факты, достаточно просто их доказать, если есть человек, который приходил, у которого есть данные. Вопрос в другом, мы уже много раз говорили о судействе. Конечно, департамент по судейству должен, на мой взгляд, возглавлять человек не ангажированный и не из судейского корпуса, прекрасно знающий футбол. Потому что, к сожалению, судьи защищают друг друга, как корпорация, а потом уже правила футбола. Хотя последние матчи прошли, вроде бы все честно было. В том числе и в игре «Краснодар» — «Локомотив», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с заявлением о наличии коррупции в отечественном судействе. Чиновник запустил кампанию под названием «Чистый спорт», где призывает бороться за честность и справедливость в российских спортивных соревнованиях.

Источник: КП Спорт
Сергей Степашин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Динамо Мх – Локомотив
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