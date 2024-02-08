Кечинов считает, что защитнику «Спартака» Джикии пора менять клуб

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на готовность «Ростова» рассмотреть вариант с подписанием защитника московской команды Георгия Джикии.

«Трудно сказать, входит ли Георгий по-прежнему в число топ-5 или топ-3 защитников РПЛ, ведь для этого он должен играть, и весьма сложно давать сейчас какие-то оценки. Интересно ли ему будет перейти в «Ростов» после «Спартака»? А что ему еще делать? У Джикии уже определенный возраст, и приходит то время, когда футболист начинает терять свои лучшие качества и нужно менять клуб, потому что ты уже не соответствуешь его амбициям и задачам. Все через это проходили, и так будет всегда», — цитирует Кечинова RT.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.