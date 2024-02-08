Игнатьев: «Счет в матче «Спартака» и «Ростова» обескуражил»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев прокомментировал результат матча «Спартак» — «Ростов» в турнире Winline Зимний Кубок РПЛ.

Ростовчане разгромили красно-белых со счетом 0:3.

«Конечно, счет обескуражил. Может, и не стоит особо вглядываться в результаты матчей на предсезонных сборах, но мы видели, что голы в ворота «Спартака» залетали в результате серьезных ошибок. Начало матча в исполнении москвичей мне понравилось, хотя Карпин, понимая, что соперник будет атаковать, отдал территорию. И красно-белые этим пользовались, много атаковали, но до голевых моментов дело не доходило», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.