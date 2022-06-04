«Уфа» объявила о возвращении Урунова в «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов покидает «Уфу» после окончания срока арендного сообщения, информирует пресс-служба башкирского клуба.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!», — опубликовал обращение официальный сайт «Уфы».

21-летний узбекский полузащитник провел в аренде в «Уфе» два сезона: 2020/21, 2021/22. В прошедшем сезоне Урунов провел 17 матчей в составе башкирского клуба.

«Уфа» заняла 14 место в прошедшем сезоне в Тинькофф РПЛ, в стыковых матчах проиграла по сумме двух встреч «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетела в Олимп ФНЛ.

«Спартак» занял 10-е место. В 30 турах московская команда набрала 38 очков. В финале БЕТСИТИ кубка России «Спартак» обыграл московское «Динамо» (2:1).