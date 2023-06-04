Кечинов считает, что Абаскалю нужно дать еще один сезон

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов подвел итоги сезона для красно-белых.

«Неоднозначный результат для Абаскаля. Начинал он очень здорово первый круг. Все радовались, что наконец-то у «Спартака» появилась игра, результат. В этом году игра куда-то пропала. Были огромные проблемы в обороне, с реализацией моментов. Сезон для команды и для Абаскаля неоднозначный. Надо ли Абаскалю дать еще один шанс? Да, нужно дать сезон. По крайней мере смотреть и делать выводы по первому кругу. Я верю, что ту игру, которую поставил Абаскаль в начале своей карьеры не могла бесследно пропасть. Будем надеяться, что все вернется и «Спартак» заиграет так, как играл в прошлом году», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года.

«Спартак» занял третье место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23. Команда набрала 54 очка за 30 туров.