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Масалитин — об игре ЦСКА во втором тайме против «Ростова»: «Сплошное мучение»

Александр Кружков
Обозреватель
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Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «СЭ» оценил игру армейцев с «Ростовом» (4:1) в 30-м туре РПЛ.

— Субботние матчи проходили в одно время. Что смотрели?

— ЦСКА — «Ростов». Конечно, интересно, когда все голы и опасные моменты показывают в режиме переклички. Но на «ВЭБ Арене» шла борьба за серебряные медали, вот и выбрал этот матч.

— Хотя там уже к 33-й минуте интрига умерла.

— Начал-то ЦСКА не слишком убедительно, нервозность прямо зашкаливала. А дальше «Ростов» привез себе первый гол, потом пропустил с пенальти — и оказался в нокауте. Армейцы, наоборот, пришли в себя, обрели уверенность, забили еще два. Правда, второй тайм разочаровал. Команда, претендующая на медали, так играть не должна!

— Что удручило?

— Вместо того, чтобы спокойно довести матч до победы, армейцы стали действовать вполноги. Дали ростовчанам свободу, те приободрились, задвигались, в итоге лишили Акинфеева заслуженного «сухаря».

— Полагаете, Игорь расстроился?

— Любой вратарь хочет отыграть на ноль. Так почему бы ему не помочь? Да, армейцы добились результата, однако в их игре уже не чувствовалось класса, запаса прочности. Вот это удивило.

— Понимаю вас.

— Я-то думал, что ЦСКА и во втором тайме сохранит кураж, хорошее движение. Но не было ни того ни другого. Хромала организация игры, много брака. Не футбол — сплошное мучение.

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1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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 Урал 30 10 6 14 33-45 36
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 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
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 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
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 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
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