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Щенников: «Буду вспоминать время в ЦСКА с теплотой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Георгий Щенников подвел итоги сезона для ЦСКА.

— Мне кажется, серебро — хороший результат, мы на своем месте. Но хотелось бы в следующем году, чтобы команда поборолась и выиграла чемпионство. Буду за них болеть. Прежде всего хочется сказать всем спасибо: всем болельщикам, всему клубу, всем ребятам. Поэтому просто спасибо за эти годы, за эти прекрасные годы, — приводит слова Щенникова пресс-служба клуба.

— Волновался перед выходом? Или во время того, как твое имя скандировали болельщики?

— Было немного, но на поле вышел нормально, как обычно. Рад, что дали возможность в последнем матче выйти на поле.

— Спустя годы какой момент в ЦСКА ты будешь вспоминать больше всего?

— Да одного, наверно, нет. Буду просто вспоминать все время в ЦСКА, потому что всегда здесь были прекрасные и хорошие люди, которые поддерживают и помогают. Поэтому все время в ЦСКА буду вспоминать с теплотой.

— Есть какой-то матч, который стоит особняком для тебя?

— Наверное нет. С самого раннего детства до сегодняшнего дня, и даже после Кубка, надеюсь, буду вспоминать этот период только с радостью.

Щенников находился в системе ЦСКА с 2003 года. В этом сезоне 32-летний защитник провел в РПЛ 3 матча и не отметился результативными действиями.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место и завоевал серебряные медали.

Источник: ПФК ЦСКА
Георгий Щенников
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
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