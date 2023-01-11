Андрей Кобелев: «Отсутствие Промеса на сборах скажется как на нем, так и на «Спартаке»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на информацию о том, что нападающий Квинси Промес пропустит зимние тренировочные сборы «Спартака».

«Разумеется, отсутствие Квинси Промеса на сборах скажется как на нем, так и на «Спартаке». К сожалению, индивидуально невозможно подготовиться так, как вместе с командой. Ведь дело не только в работе на тренажерах и выполнении прочих необходимых упражнений, требуется еще принимать участие в контрольных матчах и ловить ритм. Плюс на сборах нарабатываются связи и наигрываются определенные моменты.

Поэтому Промесу придется намного сложнее, чем если бы он находился в коллективе. Но в первую очередь все зависит от того, как он сам будет индивидуально трудиться и на какой физический уровень выйдет перед возобновлением сезона", — цитирует тренера RT.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.