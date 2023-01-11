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Андрей Кобелев: «Отсутствие Промеса на сборах скажется как на нем, так и на «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на информацию о том, что нападающий Квинси Промес пропустит зимние тренировочные сборы «Спартака».

«Разумеется, отсутствие Квинси Промеса на сборах скажется как на нем, так и на «Спартаке». К сожалению, индивидуально невозможно подготовиться так, как вместе с командой. Ведь дело не только в работе на тренажерах и выполнении прочих необходимых упражнений, требуется еще принимать участие в контрольных матчах и ловить ритм. Плюс на сборах нарабатываются связи и наигрываются определенные моменты.

Поэтому Промесу придется намного сложнее, чем если бы он находился в коллективе. Но в первую очередь все зависит от того, как он сам будет индивидуально трудиться и на какой физический уровень выйдет перед возобновлением сезона", — цитирует тренера RT.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1096104-kobelev-promes-sbory-spartak
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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16
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