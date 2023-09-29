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Сегодня, 20:55

Кечинов назвал игру «Зенита» нестабильной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит».

«Будет непростая игра для «Зенита». С приходом нового тренера «Оренбург» немного встряхнулся. Сейчас он показывает ту игру, которая была в прошлом сезоне. Понятно, что фаворитами считаются гости, но им будет непросто. Питерцы набрали неплохую форму. Но потом случилось поражение от «Локомотива». Мне кажется, что проблемы «Зенита» связаны, в том числе, с уходом Малкома. Его сложно заменить. Плюс игра у команды нестабильная, хотя футболистов на два состава наберется. Но я все равно считаю питерцев главными претендентами на золото», — приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» пройдет 30 сентября и начнется в 12.00 по московскому времени.

«Зенит» на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков. «Оренбург» с 8 очками расположился на 9-й позиции.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005360914_kechinov_igra_u_zenita_nestabilnaya_no_pitercyi_vse_ravno_glavnyie_pretendentyi_na_zoloto
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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